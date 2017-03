CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje que o não cumprimento do plano estratégico negociado com a Comissão Europeia, como contrapartida da recapitalização que está a ser feita, teria "implicações muito graves".

"No limite, se o plano estratégico não fosse cumprido por motivos não aceitáveis, a Direção-Geral da Concorrência [da Comissão Europeia] poderia declarar a recapitalização como uma ajuda de Estado com implicações muito graves na instituição", lê-se nas perguntas e respostas hoje divulgadas pela CGD a propósito do acordo feito entre o Governo português e Bruxelas em 2016 para a recapitalização do banco e do plano estratégico que terá de ser executado até 2020.

A Lusa já questionou a CGD, o ministério das Finanças e a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia para perceber que alterações ao plano poderão implicar o seu não cumprimento e que implicações graves aconteceriam nesse caso, quer no banco quer em termos de finanças públicas, que ficaram sem resposta para já.