Actualidade

A equipa de futebol do FC Porto retomou hoje o trabalho, após um dia de folga, com uma sessão com cinco 'bês', face à ausência dos internacionais, e sem Marcano, retido no ginásio com uma mialgia de esforço.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o guarda-redes Gudiño, os defesas Verdasca e Inácio, o médio Raul e o avançado Ruben Macedo foram chamados pelo treinador Nuno Espirito Santo a integrar o treino do plantel principal.

Ausentes do Olival, por se encontrarem ao serviço das respetivas seleções, continuam os internacionais Danilo e André Silva (Portugal), Rúben Neves e Diogo Jota (sub-21), Rui Pedro (sub-19), Herrera e Layún (México) e Maxi Pereira (Uruguai).