Actualidade

O ex-administrador dos Transportes Urbanos de Coimbra Manuel Oliveira foi hoje condenado pelo tribunal a três anos e seis meses de prisão com pena suspensa pela prática de um crime de corrupção passiva.

Manuel Oliveira, que também é presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, era acusado pelo Ministério Público de receber "luvas" de 20 mil euros para beneficiar a empresa MAN na compra de veículos para os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), quando era administrador daquela empresa municipal.

O Tribunal de Coimbra condenou também o antigo diretor do departamento comercial da MAN-Portugal, Luís Paradinha, a dois anos e três meses de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de corrupção ativa por ato ilícito.