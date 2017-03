Atualidade

Supremo reduz pena a homem envolvido em roubos por ‘carjacking’ em Aveiro

O Supremo Tribunal de Justiça reduziu em um ano de prisão a pena aplicada a um homem condenado por vários assaltos pelo método de 'carjacking', ocorridos há dois anos em Aveiro, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto. Segundo uma nota publicada no site da PGD do Porto na Internet, o Supremo fixou em nove anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, a pena deste arguido. Em março de 2016, o indivíduo tinha sido condenado, no Tribunal de Aveiro, a dez anos e meio de prisão, em cúmulo jurídico, por nove crimes de roubo, um dos quais na forma tentada, quatro de sequestro e outros tantos de coação na forma tentada. Na mesma nota, a Procuradoria refere que o Supremo rejeitou o recurso de um outro arguido, acusado de ser o mandante dos assaltos, que foi condenado, em cúmulo jurídico, na pena de oito anos de prisão pelo Tribunal da Relação do Porto. Um outro homem, que teve intervenção direta nos assaltos, não recorreu da sentença do Tribunal de Aveiro que o condenou a nove anos e meio de cadeia, conformando-se com a decisão. Além das penas de prisão, os três arguidos foram ainda condenados a pagar solidariamente cerca de 4.500 euros a duas das vítimas. Os roubos, que ocorreram entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015 na cidade de Aveiro e em freguesias limítrofes, foram praticados sempre de noite e tinham como alvo pessoas que estivessem a fazer levantamentos em caixas multibanco ou que se dirigissem para os seus veículos estacionados. Os assaltantes apoderavam-se das viaturas e obrigavam as vítimas a revelar os códigos dos cartões multibanco para serem efetuados levantamentos em caixas ATM. O dinheiro obtido era depois entregue ao alegado mentor que acompanhava a dupla à distância, dando-lhes algumas indicações acerca dos locais onde deveriam fazer os levantamentos e onde deveriam deixar sair as vítimas. As viaturas roubadas eram abandonadas em locais ermos, depois de os assaltantes terem retirado todos os objetos de valor que se encontrassem no seu interior.