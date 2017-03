Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que o vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, lhe comunicou não ter tido qualquer responsabilidade no relatório daquela instituição que defende multas a Portugal por ausência de medidas de correção de desequilíbrios macroeconómicos.

"Fui contactado pelo doutor Vítor Constâncio, na sequência de uma declaração que surgiu na comunicação social, perguntando da sua responsabilidade nesse relatório. Teve a gentileza de me informar que não participou na elaboração do relatório nem em qualquer reunião em que tenha sido aprovado", afirmou António Costa, que disse desvalorizar o documento por estar desatualizado.

O chefe do executivo falava no parlamento, durante o debate quinzenal, respondendo à líder do CDS-PP, Assunção Cristas, sobre a posição do Banco Central Europeu (BCE), noticiada pelo Jornal de Negócios na segunda-feira, de que Portugal não terá adotado medidas necessárias para corrigir desequilíbrios macroeconómicos excessivos e que deveria ser multado.