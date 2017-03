Actualidade

A polícia de Londres diz estar a tratar o incidente de hoje no Parlamento britânico "como terrorismo, até prova em contrário".

Num comunicado publicado na sua página eletrónica, a Polícia Metropolitana diz que o incidente continua e apela à população para que se mantenha longe da zona.

Segundo as autoridades, um homem atacou um polícia com uma arma branca no Parlamento e acabou por ser alvejado por agentes.