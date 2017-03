Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, repudiou hoje as declarações do presidente do Eurogrupo, que classificou como indignas e inaceitáveis, e defendeu o seu afastamento do cargo.

No início da sua intervenção no debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro fez questão de fazer "um ponto prévio" sobre as declarações do ministro das Finanças holandês, Jeroen Dijsselbloem.

"Repudiamos com toda a veemência as declarações do presidente do Eurogrupo, venham de um socialista, como é o caso, ou de um responsável de outra família política, este tipo de declaração é impróprio, indigno e inaceitável", afirmou.