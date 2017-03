Actualidade

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, condenou hoje "preconceitos e estereótipos" como os "comentários inaceitáveis" do líder do Eurogrupo, após um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.

Falando numa conferência de imprensa após um encontro com o Presidente da República, na sede do PE, em Bruxelas, Tajani salientou que os comentários de Jeroen Dijsselbloem são "inaceitáveis".

"Ninguém tem o direito de ofender qualquer nação ou povo com comentários racistas ou sexistas, os comentários do presidente do Eurogrupo são inaceitáveis", sublinhou.