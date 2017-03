Atualidade

Universidade do Porto premeia melhores alunos e cidadãos ativos com 25 mil euros

A Universidade do Porto (UP) entregou hoje mais de 25 mil euros a 22 estudantes com melhor média no primeiro ano em 2015/2016 e a cinco alunos que se notabilizaram em atividades extracurriculares de cidadania naquela academia. A UP entregou hoje, no dia em que comemora o seu 106.º aniversário, o “prémio incentivo” de 999 euros (equivalente ao valor da propina anual) aos 22 alunos que, no seu primeiro ano de matrícula, conseguiram as melhores médias do ano letivo 2015/2016. Nas faculdades com mais de 1.500 estudantes inscritos distinguiram-se dois ou mais estudantes, como foi o caso dos quatro alunos de Engenharia Informática e Computação, com notas entre os 19,28 e os 18,4 valores, ou o caso dos quatro distinguidos em Medicina, com notas entre os 17 e os 18,14. Maria Trindade com 16,9 valores em Arquitetura, Nuno Santos, com 19,38 valores a Matemática, Francisco Andrade com 19,28 valores a Engenharia Informática e Computação, Carolina Ribeiro com 18,58 valores a Bioquímica, Carlos Silva com 18,9 valores a Línguas, Literaturas e Culturas ou João Silva com 17,2 valores a Medicina são alguns dos alunos com melhores médias que hoje receberam 999 euros da UP. A UP também premiou hoje cinco estudantes com os ‘Prémios Cidadania Ativa’, galardões que servem para distinguir os alunos que se destacaram pelo empenho e participação em atividades extracurriculares nas áreas da solidariedade, empreendedorismo, pedagogia e ambiente. Na vertente Humanitária e/ou Solidária, a aluna Ana Leite, do Mestrado Integrado em Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), foi a vencedora pelo trabalho desenvolvido enquanto presidente da Associação de Voluntariado Universitário (VO.U), enquanto na área do empreendedorismo a distinguida foi Beatriz Salvado da Fonseca, estudante de Economia, pela participação no projeto ONGD MOVE, organização não-governamental para o desenvolvimento e que tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo em São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Na vertente Pedagógica, a UP premiou os estudantes Ana Rita Ramalho, da Faculdade de Medicina, e Daniel Freitas, da Faculdade de Engenharia (FEUP). Ana Rita Ramalho é presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina e desenvolveu uma estratégia pedagógica de adequação da oferta curricular aos interesses dos estudantes, o que lhes possibilitou a maximização e a individualização das suas competências. Daniel Freitas, que foi presidente da Federação Académica do Porto (FAP), publicou o estudo “Bolsas de estudo no Ensino Superior – duas décadas depois”, que constitui um “importante acervo documental para as discussões sobre bolsas de estudo”, refere a UP. Na vertente ambiental, o distinguido foi Rafael Rocha, estudante do ICBAS, pela sua intervenção no projeto VO.U. onde foi um dos coordenadores de um projeto que organizou sessões em escolas, de modo a sensibilizar os alunos para temas como a reciclagem, a poluição e a conservação da fauna e da flora em Portugal. Os cinco prémios de cidadania ativa, no valor de mil euros cada um, e os 22 prémios incentivo foram hoje entregues no Salão Nobre da Reitoria da UP, durante a cerimónia comemorativa do Dia da Universidade.