Actualidade

A Câmara de Odemira (PS), Beja, decidiu apresentar uma providência cautelar para "travar a exploração de hidrocarbonetos na costa sudoeste", exigindo uma Avaliação de Impacte Ambiental e a "salvaguarda dos direitos de informação e de participação pública".

A decisão de avançar com a providência cautelar, hoje divulgada, foi tomada por unanimidade na mais recente reunião do executivo municipal, constituído por cinco eleitos pelo PS e dois pela CDU, após declarações do presidente executivo da Galp Energia, Carlos Gomes da Silva, acerca da possibilidade de fazer o primeiro furo na Bacia do Alentejo "entre abril e maio".

Carlos Gomes da Silva explicou, em Londres, aquando da apresentação do plano estratégico para 2017-2021, a 21 de fevereiro, que "a janela de oportunidade decorre entre abril e maio", sem ter descartado a possibilidade de que venha a ocorrer ainda este ano, após sucessivos atrasos.