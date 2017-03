Actualidade

A angariação de fundos para a construção de uma estátua em memória de David Bowie, em Brixton, no sul de Londres, terminou hoje "sem ter alcançado o objetivo" pretendido, anunciaram os organizadores, o coletivo This Ain't Rock'n'Roll.

A campanha foi lançada no passado dia 21 de fevereiro, por um grupo de artistas e admiradores de Bowie, com o objetivo de angariar verbas para cobrir os custos da construção do monumento "ZiggyZag".

O coletivo projetava construir uma estátua em forma de relâmpago, de cor vermelha e metálica, de evocação ao álbum "Aladdin Sane", lançado pelo músico, em 1973.