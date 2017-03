CGD

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje que o plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos apresentado ao Governo não prevê despedimentos, mas sim a redução de efetivos através de um programa de reformas e de rescisões amigáveis.

Do debate quinzenal de hoje, a deputada do PEV Heloísa Apolónia começou a intervenção por questionar diretamente o primeiro-ministro sobre o que considera que resultará na prática do encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e se o primeiro-ministro garante que não haverá despedimentos no banco público.

António Costa começou por responder que "o plano que foi apresentado ao Governo, enquanto acionista, é um plano que não prevê despedimentos" e "não haverá" por isso "despedimentos coletivos ou involuntários".