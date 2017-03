Ralis

Edição 2016 do Rali de Portugal dá a Caminha retorno económico de mais de 3 ME

A Câmara de Caminha anunciou hoje que a edição 2016 do Rali de Portugal gerou um retorno para o concelho de mais de três milhões de euros. Em comunicado, aquela autarquia afirmou, com base nos dados do "Estudo do Impacto Direto do WRC Vodafone Rally de Portugal na Economia do Turismo", da responsabilidade do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo (CIITT), que a prova "assegurou um retorno económico direto entre os 3,1 milhões de euros e mais de 3,4 milhões de euros, relativo a despesas de adeptos e equipas". A autarquia acrescentou que o estudo em causa, realizado ao longo de 10 meses, entre janeiro e outubro de 2016, revela que a passagem do rali no concelho representa "um instrumento estratégico de marketing turístico que concretiza o seu contributo ativo para a prossecução de quatro objetivos regionais". Aqueles objetivos passam pelo "aumento da atratividade do destino, a harmonização e consolidação da qualidade da oferta, a melhoria dos indicadores do turismo e redução de assimetrias entre os destinos e estímulo do espírito colaborativo entre os ‘stakeholders' para a adoção de uma abordagem alinhada ao nível do desenvolvimento e promoção do destino". Para o executivo liderado pelo socialista Miguel Alves, "os eventos que qualificam a oferta turística do concelho, e segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), são responsáveis pelo aumento em 35% do número de turistas registados em 2015 no concelho". "Bateram-se todos os recordes que colocaram o município como o segundo do distrito na atração de visitantes e o sexto de toda a região do Minho", reforçou. A autarquia acrescentou que "os dados das unidades hoteleiras do concelho, relativos a janeiro e fevereiro de 2017 apontam para um aumento de 12% do número de dormidas, quando comparado com os mesmos meses do ano passado". "O número de reservas para o que resta deste ano é já 100% superior ao número de reservas que existiam, nesta data, para todo o ano de 2016", frisou. O WRC Vodafone Rally de Portugal 2017 vai realizar-se de 18 a 21 de maio, estando a etapa de Caminha marcada para 19 de maio.