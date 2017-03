Atualidade

UPorto anuncia investimento de 45 ME para reabilitar faculdades e outro património

A Universidade do Porto (UPorto) vai investir 45 milhões de euros nos próximos anos para reabilitar instalações de várias faculdades, assim como o património histórico do Palacete Burmester e do Edifício Histórico da Universidade, anunciou hoje o reitor. “Lançamos um programa inédito de reabilitação patrimonial, num plano que prevê investimentos de 45 milhões de euros, com vista a resolver sérios problemas pendentes relativos ao património edificado”, anuncio o reitor Sebastião Feyo de Azevedo, no discurso que fez hoje à tarde no âmbito do 106.º aniversário da UPorto. Os principais investimentos vão ser feitos para reabilitar as instalações da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), para realizar as “novas instalações da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto (FCNAUP)”, para reabilitar as instalações da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), incluindo a aquisição de um terreno, e reabilitar o Centro desportivo da Universidade do Porto (CDUP). A reabilitação do Palacete Burmester e do Edifício Histórico da Universidade, designadamente a Sala do Conselho e o Salão Nobre, são outros locais que vão ser alvo de obras de requalificação, enumerou o reitor no seu discurso relativo aos 106 anos de existência daquela academia. Segundo o reitor, o “programa inédito” de reabilitação do património é “resultado de um acordo exemplar” feito com os diretores das faculdades, para que haja uma “política sustentada de preservação do património”. Para o próximo ano de 2018 vão ser feitos investimentos de reabilitação patrimonial na ordem dos “14 milhões de euros”, mas o plano de investimento de 45 milhões é para ser feito nos “próximos anos”, avançou à Lusa uma fonte da UPorto ligada ao processo. O plano de reabilitação prevê também prosseguir com a requalificação do espaço público e das zonas verdes do polo de Asprela. “Depois da abertura do parque da Quinta das Lamas em 2015, vamos concluir a reabilitação do jardim do outro lado da rua Roberto Frias, numa associação com a Câmara Municipal do Porto e com o Instituto Politécnico do Porto”, explicou o reitor, considerando que estão a construir um espaço público “muito aprazível” junto às faculdades. A Universidade do Porto celebra hoje o “Dia da Universidade”, conforme o decreto promulgado a 22 de março de 1911 pelo Governo Provisório da República Portuguesa. Atualmente a UPorto acolhe 31 mil estudantes, sendo mais de três mil estudantes de doutoramento e mais de quatro mil são alunos estrangeiros.

Lusa