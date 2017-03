Actualidade

Os pulmões desempenham um papel na produção do sangue e são responsáveis por mais de metade das plaquetas produzidas no organismo, descobriram cientistas de universidades norte-americanas que estudaram ratos em laboratório.

Usando câmaras microscópicas no tecido vivo dos pulmões de ratos, os investigadores comprovaram que produzem dez mil milhões de plaquetas por hora, uma função pulmonar até agora desconhecida.

No estudo publicado hoje na revista científica Nature, postula-se que isto pode também passar-se nos pulmões dos seres humanos e os investigadores esperam poder chegar a conclusões sobre doenças em que as pessoas sofrem de falta de plaquetas, que servem para conter as hemorragias e reparar os tecidos.