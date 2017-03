CGD

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o primeiro-ministro de ocultar no debate quinzenal se o Luxemburgo foi a praça financeira escolhida pela Caixa Geral de Depósitos para fazer a emissão de obrigações e estranhou o silêncio da esquerda.

No debate quinzenal que decorreu hoje à tarde na Assembleia da República, Luís Montenegro questionou António Costa "se é verdade" que foi o Luxemburgo a praça escolhida para a emissão de obrigações perpétuas por parte do banco público, pergunta que ficou sem resposta.

"Lamento que o primeiro-ministro tenha ocultado das suas respostas o que era objetivamente dar uma explicação sobre uma pergunta muito concreta: confirmar se a praça luxemburguesa é a escolhida pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) para fazer a emissão das obrigações perpétuas e as razões pelas quais foi essa a escolha, se se confirmar", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas no final do debate.