Inquérito/CGD

O antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Armando Vara, assegurou hoje que foi Teixeira dos Santos quem o convidou para a gestão do banco público e que não debateu o assunto com o então primeiro-ministro, José Sócrates.

"Quem me convidou foi na altura o senhor ministro das Finanças [Teixeira dos Santos] muito pouco tempo antes da posse [agosto de 2005]. Disse-me que gostava que integrasse as mudanças que ele queria implementar na CGD", afirmou Vara durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco estatal.

"Teixeira dos Santos, com quem tinha uma boa relação e tinha sido colega de Governo, disse-me que a equipa ia ser liderada por Santos Ferreira", acrescentou.