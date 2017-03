Espetáculos

Amor Electro e Pedro Abrunhosa em junho no North Music Festival, em Guimarães

Amor Electro, Regula, Pedro Abrunhosa, Jorge Palma e Sérgio Godinho são alguns dos nomes do North Music Festival, que se realiza em Guimarães, no Minho, nos dias 02 e 03 de junho, anunciou hoje a organização. “O primeiro dia é vocacionado para o rock enquanto o segundo para sonoridades pop, fechando ambos com ‘dance music’”, disse à agência Lusa fonte da organização, acrescentando que Sean Riley & The Slowriders, e a banda HMB são outros dos nomes já confirmados. O certame, que se realiza no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, “pretende ser um festival para todos os tipos de público, pessoas dos oito aos 80 [anos], com um cartaz orientado para a maioria dos gostos musicais. Pode dizer-se mesmo que este é um festival para as famílias”, disse a organização. Haverá “mais de 20 horas de música” e apresentar-se-ão “mais de 20 artistas e/ou bandas”, de acordo com a apresentação. Para a organização, o cartaz do North Music Festival é “um claro manifesto de apoio ao que à música nacional”. Os Amor Electro, banda liderada pela vocalista Mariza Liz, abre o Festival, no dia 02 de junho. No mesmo dia escutar-se-á o som hip-hop de Regula, e as sonoridades próximas de “folk”, “rock" “blues” de Sean Riley & The Slowriders, banda de Coimbra, que iniciou o seu percurso em 2006. Pedro Abrunhosa & Comité Caviar atuam no dia 03, que apresenta um cartaz que inclui “Chutos”, o projeto conjunto de Jorge Palma e Sérgio Godinho, e os HMB, banda de música “soul” e “R&B” em português.