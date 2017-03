CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje, em comunicado, que os 120 investidores que estiveram presentes nas apresentações da emissão de dívida subordinada demonstraram "forte interesse na operação", que se deverá realizar em breve.

O banco público divulgou através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que, nos últimos três dias, manteve encontros em Lisboa, Londres e Paris com cerca de 120 investidores institucionais, como fundos de investimento, fundos de pensões ou seguradoras, para promover a emissão de dívida subordinada e que estes "demonstraram profundo conhecimento acerca da CGD e do setor financeiro português, bem como um forte interesse na operação".

Esta emissão de dívida (que conta para efeitos de capital) que será no valor de 500 milhões de euros faz parte do plano de recapitalização que a CGD está a executar e com que prevê aumentar o capital em cerca de 5.000 milhões de euros.