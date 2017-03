Atualidade

Brexit: Britânicos residentes no Algarve ponderam pedir dupla nacionalidade

Vários britânicos residentes no Algarve ponderam pedir dupla nacionalidade após a saída do Reino Unido da União Europeia, disse hoje à Lusa a embaixadora britânica, Kirsty Hayes. “Não damos conselhos nessa área porque é da responsabilidade do Governo português”, comentou a embaixadora à margem de uma sessão de esclarecimento onde participou no Auditório Municipal de Albufeira. A sessão contou com a participação de cerca de 150 britânicos residentes no distrito de Faro. O acesso a cuidados de saúde, as reformas, os direitos de residência em Portugal e os impostos após a saída do Reino Unido da União Europeia, comummente designada 'Brexit', são alguns dos temas que motivaram perguntas dos participantes. A embaixadora também participou numa sessão em Portimão esta terça-feira e explicou que pretende regressar ao Algarve quando as negociações estiverem mais avançadas e as questões dos residentes possam ser esclarecidas com maior detalhe. Kirsty Hayes referiu que ainda não dispõe de todas as respostas às dúvidas que lhe são colocadas e que estes encontros que também servem para recolher dúvidas e preocupações e procurar respostas para as mesmas. Estas sessões de esclarecimento têm decorrido em vários pontos do país, nomeadamente em Lisboa, no Algarve e nas Caldas e estão a ser preparados encontros para outros pontos do país. A embaixadora já tinha estado no Algarve em junho de 2016 para sessões de esclarecimento do 'Brexit' em São Brás de Alportel e em Lagos e pretende ir a outras zonas do distrito nas próximas sessões. A par destas sessões, a embaixada britânica está disponível para pedidos de esclarecimentos e criou na rede social Facebook a página https://www.facebook.com/BritsInPortugal/ onde está a publicar informações sobre o 'Brexit' tanto para residentes em Portugal como para turistas.