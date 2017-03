Religião

Papa: Visita a Fátima vai ter emissão em língua gestual portuguesa

As principais celebrações durante a visita do papa Francisco a Fátima, a 12 e 13 de maio, vão ter pela primeira vez emissão televisiva em língua gestual portuguesa nos ecrãs do recinto, anunciou hoje o Santuário. "Pela primeira vez, estas celebrações serão interpretadas em língua gestual portuguesa, um respeito pelo direito à diferença que o santo padre tanto tem defendido e que no santuário de Fátima tanto procuramos cumprir", disse hoje Carmo Rodeia, diretora de comunicação do santuário da Cova da Iria durante as I Jornadas de Comunicação Social do Santuário de Fátima. Carmo Rodeia esclareceu detalhes sobre o programa da peregrinação do papa a Fátima. Após a chegada ao Santuário, para onde se desloca em viatura aberta, Francisco fará a primeira oração, na Capelinha das Aparições, às 18:15 de 12 de maio. À noite, fará uma saudação aos peregrinos durante a Bênção das Velas, também na capela, mas não está previsto que participe na Procissão das Velas, recolhendo à Casa Nossa Senhora do Carmo, onde irá pernoitar. Carmo Rodeia disse que a "noite das velas de Fátima será um dos momentos mais fortes da peregrinação", estando inscritos, até ao momento, mais de 550 peregrinações de todo o mundo e cerca de 80 mil peregrinos estrangeiros, "entre eles muitos jovens que querem cantar e rezar com o papa". Na manhã de 13 de maio, o papa "vai rezar junto ao túmulo dos pastorinhos" na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. "A procissão, entretanto, já terá chegado ao altar". A celebração a seguir será presidida pelo papa, que fará então a única homília da sua visita a Fátima. "Não estão previstas grandes declarações do papa Francisco durante a estada em Fátima, são esperados mais gestos, gestos de acolhimento, de ternura e de conforto", adiantou a responsável de comunicação do Santuário. O papa Francisco vai estar menos de 24 horas em Portugal na peregrinação de maio a Fátima e tem previstos encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa. O programa da peregrinação de Francisco para o centenário das aparições prevê um "encontro privado" com Marcelo Rebelo de Sousa na Base Aérea de Monte Real, a 12 de maio (onde o avião papal aterra às 16:20) e com António Costa, na manhã de dia 13. Após as celebrações do dia 13 de maio, o papa almoçará com os bispos portugueses na Casa Nossa Senhora do Carmo, estando prevista uma cerimónia de despedida na base de Monte Real às 14:45 e a partida do avião de volta a Roma às 15:00.