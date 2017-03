Liga

Petit promete pensar jogo a jogo para levar Moreirense a garantir manutenção

O novo treinador do Moreirense, Petit, definiu hoje como objetivo "pensar jogo a jogo" na conquista de pontos que garantam a manutenção do atual 16.ª e antepenúltimo classificado na I Liga portuguesa em futebol. Petit, que foi oficializado na segunda-feira como novo treinador da equipa de Moreira de Cónegos, substituindo Augusto Inácio, falou aos jornalistas hoje, antes de um treino, tendo admitido que a sua nova missão "não é fácil", mas garantido ter "confiança na qualidade do plantel". "Fácil não é. No futebol não existem facilidades. É um projeto diferente. Acredito plenamente naquilo que o Moreirense pode fazer e já o fez. Queremos é que volte a fazer aquilo que sabe fazer. Faltam oito jogos. São 24 pontos que temos em disputa. Este plantel dá garantias. Vamos pensar jogo a jogo", disse Petit. O ex-treinador do Tondela assinou com o conjunto minhoto - que soma cinco vitórias, seis empates e 15 derrotas na I Liga, para um total de 21 pontos, que lhe dão o 16.º lugar, quatro pontos à frente de Tondela e Nacional, as duas equipas que se encontram nos lugares de despromoção - até ao final da temporada, com mais uma de opção. Petit chega ao Moreirense numa altura em que o emblema não vence há oito jogos, sendo que a ultima vitória data de 29 de janeiro, correspondendo exatamente à vitória histórica na final da Taça da Liga. "Nunca é bom quando uma equipa está oito jogos sem ganhar, mas esta pausa [de campeonato] também é benéfica para conversarmos e recuperarmos aspetos táticos e físicos. E a parte motivacional é o mais importante agora. Acredito que se pensarmos semana a semana e trabalharmos muito vamos conseguir ter o melhor rendimento", disse Petit. O novo treinador do Moreirense descreveu o campeonato como "sempre difícil" porque "as equipas estão evoluídas e os planteis mais equilibrados" e garantiu conhecer "a responsabilidade do calendário". O próximo jogo oficial do Moreirense está agendado para dia 02 de abril em casa do Vitória de Setúbal, seguindo-se a receção ao líder Benfica. Os ‘cónegos' ainda terão de se deslocar a casa do Nacional, do Arouca e do Belenenses, bem como receber o Desportivo de Chaves e o Sporting de Braga, antes de acabarem a época em casa frente ao FC Porto. "Sabemos das equipas que vamos defrontar, vamos disputar [cada jogo] como se fosse o último jogo. Todos os treinadores pensam nos 30, 31, 32 [pontos para garantir a manutenção]. Mas queremos jogo a jogo conquistar os três pontos", disse o técnico que substitui Augusto Inácio, sendo que este já tinha chegado a Moreira de Cónegos para substituir Pepa. Petit prometeu hoje "viver e respirar Moreirense durante 24 horas", pensando "exclusivamente" na sua equipa e contou que encontrou "um balneário alegre e divertido que quer dar a volta à situação".