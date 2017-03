Actualidade

O PCP apresentou hoje um voto de protesto e repúdio, a ser votado na sexta-feira no parlamento, contra as polémicas declarações do presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, mas também face às ameaças de sanções pelas instituições europeias.

No documento a que a Lusa teve acesso, o grupo parlamentar comunista "expressa o seu protesto e repúdio pelas afirmações insultuosas" do ministro das Finanças holandês "relativamente a Portugal e reclama o seu afastamento desse cargo".

O ministro das Finanças e membro do Partido Trabalhista da Holanda, em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmou que "não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda", referindo-se aos países que foram alvo de intervenção externa.