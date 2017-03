Londres/Atentado

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Rex Tillerson, condenou hoje o ataque terrorista junto ao parlamento britânico, em Londres, que provocou a morte a quatro pessoas e fez pelo menos 20 feridos.

"Em nome dos Estados Unidos, expresso as minhas condolências às vítimas e suas famílias. O povo do Reino Unido está nos pensamentos e preces do povo norte-americano. Condenamos aqueles atos terríveis de violência, independentemente de terem sido cometidos por indivíduos problemáticos ou terroristas", refere, em comunicado, Tex Tillerson.

Pelo menos quatro pessoas morreram, incluindo um polícia e o atacante, e 20 ficaram feridas no atentado de hoje junto ao parlamento britânico, em Londres, informou a Polícia Metropolitana.