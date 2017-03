Actualidade

O Presidente da República comentou que os encontros mantidos hoje em Bruxelas com as diversas instituições europeias mostraram que "o momento que se vive nas relações entre Portugal e a União Europeia é um muito bom momento".

"Aqui se reafirmou durante todo o dia, com todas as instituições, e agora com uma reunião muito ampla, demorada e muito frutuosa com o presidente da Comissão e com a Comissão, que o momento que se vive nas relações entre Portugal e UE é um muito bom momento, e é muito bom reciprocamente", disse aos jornalistas, acompanhado de Jean-Claude Juncker, à saída da sede do executivo comunitário.

Sublinhando diversas vezes que Portugal "é um membro empenhado da União" e que "a Comissão Europeia conhece bem Portugal e acompanha o que se passa em Portugal", o chefe de Estado, que durante o dia já se reunira com os presidentes do Conselho Europeu, Donald Tusk, e do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, reforçou que "não pode haver um relacionamento melhor entre a UE e Portugal".