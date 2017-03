festival

Exposições, visitas guiadas, ciclos de cinema, serões de música, workshops e uma conferência sobre urbanismo são alguns dos ingredientes do projeto Lisbon Week, que invade o Lumiar entre 25 de março e 2 de abril.

A mais antiga freguesia de Lisboa abre este ano as portas a este projeto cultural e turístico da Associação Actu, sob o tema Cada Bairro, Uma Cidade.

A iniciativa pretende que os lisboetas descubram a freguesia do Lumiar, que engloba uma série de bairros com características diversas, esconde vários palácios e igrejas, tem dois museus nacionais e é morada do maior templo hindu da Península Ibérica. Para descobrir os segredos da freguesia que este ano comemora 750 anos aventure-se nas visitas culturais Palácios do Lumiar, Igrejas e Conventos, Quintas do Lumiar e Circuito Arte Urbana.

As primeiras duas edições realizaram-se no outono de 2012 e de 2013, em vários pontos de Lisboa, e regressou em abril de 2015 concentrado numa só freguesia, a de Alvalade.

“As visitas culturais são uma parte fundamental, um convite à descoberta de uma zona no limiar – Lumiar vem do romano ‘liminare’ (limiar) - de Lisboa, que, sendo no limite, fazia a ligação entre o campo e a cidade”, referiu a historiadora Inês Pais, que faz parte da equipa da Lisbon Week.

Entre os espaços a visitar estão as Quintas das Conchas e dos Lilases, o Parque Botânico Monteiro-Mor, o Palácio Angeja-Palmela, a Ermida de São Sebastião, a Igreja da Nossa Senhora do Carmo e a Igreja de São João Baptista.