Atualidade

Ministério Público acusa professora primária de maus tratos a aluna em Braga

O Ministério Público acusou uma professora do ensino básico de uma escola de Braga de um crime de maus tratos, por alegadamente agredir física e verbalmente uma aluna, informou hoje a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Em nota publicada no seu site, aquela procuradoria refere que Ministério Público considerou indiciado que ao longo dos anos letivos de 2014/15 e 2015/16, a arguida, professora do 1.º, no seu exercício funcional como professora, bateu “por diversas vezes” numa aluna nascida em 2008. A nota alude a pontapés, estalos e "croques" na cabeça. Diz ainda que a professora batia “com a mão aberta por trás da cabeça” da aluna, desferindo-lhe também pancadas na cabeça com uma vara de madeira. O Ministério Público considerou igualmente indiciado que a arguida também dirigiu à mesma aluna “dizeres insultuosos e de menosprezo”. Os factos ter-se-são registado na Escola Básica EB de Ortigueira, em Palmeira, Braga.