Actualidade

O suspeito da morte a tiro de um jovem no domingo, junto à discoteca Luanda, em Lisboa, foi ouvido na quarta-feira pelo juiz e ficou em prisão preventiva, disse hoje à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ deteve na segunda-feira ao final do dia um homem de 23 anos, residente na Quinta do Mocho, por suspeitas de homicídio de um outro, também com 23 anos, e tentativa de homicídio durante incidentes que envolveram vários jovens e que terminou com a morte de um e ferimentos em outros quatro, junto à discoteca Luanda.

O suspeito foi um dos feridos assistidos no hospital de Santa Maria, segundo a Polícia Judiciária.