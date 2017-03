Actualidade

O número de casos de suicídio tem vindo a diminuir anualmente no Japão, atingindo em 2016 o patamar mais baixo em duas décadas, um sinal positivo para um país com uma das maiores taxas de suicídio do mundo.

Ao longo do ano passado, 21.897 pessoas cometeram suicídio - contra os mais de 30.000 em 2011 --, o mais baixo número desde 1994, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

Trata-se do sétimo ano consecutivo de queda do número de suicídios no Japão.