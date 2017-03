Londres/Atentado

O governo brasileiro condenou o ataque perpetrado na quarta-feira em Londres, nas proximidades do parlamento, e manifestou a sua solidariedade para com os britânicos.

"O governo brasileiro manifesta sua solidariedade e suas condolências aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", diz um breve comunicado divulgado pela diplomacia brasileira.

Na mesma nota, o Itamaraty indica que "não há registo de brasileiros entre as vítimas do ataque", mas recorda o número de assistência do Ministério dos Negócios Estrangeiros.