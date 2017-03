Londres/Atentado

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, expressou hoje as suas condolências às vítimas do "imperdoável" atentado, perpetrado na quarta-feira em frente ao parlamento britânico, que fez cinco mortos, incluindo o atacante.

"Gostaria de endereçar as minhas condolências pelas vítimas e o meu apoio aos que ficaram feridos", afirmou Abe, em declarações reproduzidas pela televisão pública NHK.

"O Japão vai cooperar com o Reino Unido e com a comunidade internacional na luta contra o terrorismo", realçou, transmitindo o seu firme apoio ao governo da primeira-ministra britânica, Theresa May.