Actualidade

Dois malaios sequestrados no ano passado pelo grupo terrorista filipino Abu Sayyaf foram resgatados na sequência de uma operação do exército no sul das Filipinas, informaram hoje fontes oficiais.

O resgate teve lugar de madrugada numa zona de marismas de Carudong, para onde foi destacado um contingente de fuzileiros após um aviso sobre a presença de vários rebeldes com reféns, explicou o porta-voz do exército, Edgar Arevalo.

Os dois reféns faziam parte de um grupo de cinco malaios sequestrados em julho quando a sua embarcação foi assaltada perto de Lahad Datu, no estado malaio de Sabah, por membros do grupo extremista, que pediu um resgate de cerca de dois milhões de dólares.