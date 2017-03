Actualidade

A polícia australiana deteve um suspeito relacionado com o misterioso desaparecimento de uma bebé de uma praia há quase meio século, acusando-o da morte da menina de 3 anos.

O homem, de 63 anos, foi detido na quarta-feira no âmbito do caso do desaparecimento, em 1970, de Cheryl Grimmer, explicou o inspetor da polícia de Nova Gales do Sul, Brad Ainsworth, aos jornalistas.

"Não vou entrar nos pormenores dos atos em específico, mas posso dizer que são bastante horríveis e que vão ser revelados em tribunal", afirmou.