Actualidade

O Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje em Lisboa, com a análise da situação política na agenda e num momento em que o processo autárquico no partido está perto de estar concluído.

Na ordem de trabalhos do Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre Congressos, constam dois pontos: informações e análise da situação política.

De acordo com os estatutos do partido, é à Comissão Política Nacional que cabe "homologar a designação dos candidatos do partido à Presidência das Câmaras Municipais", processo que tem sido feito nos últimos meses, e o Conselho Nacional apenas tem de aprovar listas à Assembleia da República e Parlamento Europeu.