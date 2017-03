Actualidade

A Procuradoria da República Dominicana interrogou, na quarta-feira, o senador Julio César Valentín que afirmou esperar que a justiça puna os envolvidos no caso dos subornos que a construtora brasileira Odebrecht admitiu ter pagado ao seu país.

O senador falava aos jornalistas no final do interrogatório a que foi submetido durante mais de três horas na Procuradoria-Geral da República, onde foi chamado por ter sido presidente da Câmara de Deputados durante o período 2006-2010, no qual se enquadram vários contratos que foram adjudicados àquela multinacional.

Segundo documentos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht admitiu ter pagado subornos relativamente a mais de uma centena de projetos, em 12 países da América Latina e África, de aproximadamente 788 milhões de dólares norte-americanos, para obter a adjudicação de contratos públicos, dos quais 92 milhões foram parar à República Dominicana entre os anos 2001 e 2014.