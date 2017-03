Actualidade

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, advertiu hoje contra o protecionismo, afirmando que o seu país planeia reduzir o défice comercial com a Austrália através do aumento das trocas comerciais, ao invés da sua redução.

Li afirmou num discurso no parlamento australiano que a globalização gerou "alguns problemas", mas que não se pode culpar o livre-comércio.

A China "não pode fechar as portas" para resolver os seus desequilíbrios comerciais com a Austrália, afirmou Li Keqiang, após em 2016 o país ter registado um défice no comércio com a Austrália no valor de 50.000 milhões de dólares, sobretudo devido à alta procura chinesa por carvão e ferro.