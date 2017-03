Actualidade

A primeira edição do Festival JAZZ'aqui, dedicado ao jazz português e que inclui concertos e uma conferência, decorre entre hoje e sábado, em Berlim, e abre com um concerto do percussionista Marco Santos.

O festival irá decorrer no Kunstfabrik Scholt e, no concerto de abertura, o percussionista Marco Santos estará acompanhado por Diogo Duque, no trompete, e João Frade, no acordeão, de acordo com o programa divulgado pela organização, a Associação para promoção do Jazz Português.

Para sexta-feira estão marcadas as atuações do baterista Rui Faustino e dos Slow is Possible - João Clemente (guitarra), Duarte Fonseca (bateria), Ricardo Sousa (contrabaixo), Nuno Santos Dias (piano), Bruno Figueira (saxofone) e André Pontífice (violoncelo).