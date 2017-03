Londres/Atentado

A polícia britânica realizou hoje de madrugada uma rusga a uma casa na cidade de Birmingham, no norte do país, horas depois do atentado em Londres, que fez cinco mortos, incluindo o atacante, noticiam meios de comunicação social.

Segundo a agência noticiosa Press Association e o canal televisivo Sky News, a operação encontra-se relacionada com o autor do atentado, havendo ainda relatos de que foram efetuadas várias detenções.

A polícia britânica, que afirmou estar a tratar o incidente ocorrido na quarta-feira junto ao parlamento britânico "como terrorismo até prova em contrário", declinou confirmar se a operação levada a cabo em Birmingham está relacionada com o atentado.