Música

Com um pé na eletrónica e outro no passado punk-rock, o músico Bruno Cardoso, conhecido como Xinobi, edita na sexta-feira o álbum "On the quiet", que inclui uma consciência social, disse à agência Lusa.

"Do ponto de vista lírico e de mensagem, é o meu disco punk-rock que nunca tinha feito sozinho, não é tão vago como o anterior, tem uma mensagem de consciência social mais visível, tem uma eletrónica etérea e é mais coerente do princípio ao fim", resumiu.

Bruno Cardoso, 38 anos, está ligado à música há vários anos, como DJ, músico, produtor, editor. Fez parte dos Vicious 5, é um dos fundadores da Discotexas, já assinou remisturas de temas de outros artistas, editou vários EP e há três anos o álbum "1975".