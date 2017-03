teatro

Dois Homens Completamente Nus - no original Deux Hommes Tout Nus - da autoria do dramaturgo, humorista e ator Sébastien Thiéry foi levado a cena pela primeira vez em outubro de 2014. Valeu-lhe a nomeação de melhor dramaturgo nos Moliére – prémios de referência do teatro francês, no ano seguinte.

O espetáculo foi um sucesso em França, e chega agora a Portugal, sob a direcção de Tiago Guedes. Miguel Guilherme e Jorge Mourato vestem a pele de dois homens confusos e completamente… nus.

André Chaves (Miguel Guilherme) é um homem sério, de conduta irrepreensível e reputação imaculada: advogado conceituado, marido fiel, pai de dois filhos. Daí a sua total incredulidade quando acorda um dia nu na sua sala de estar, deitado ao lado um dos associados da firma de advogados onde trabalha há anos (Jorge Mourato), também ele nu.

Saídos de uma espécie de blackout, ambos têm dificuldade em perceber o que aconteceu e nenhum consegue arranjar uma explicação para o sucedido, nem lembrar-se do que os poderá ter levado ali.

O transtorno aumenta com a entrada em cena da mulher de Chaves (Sandra Faleiro). Perante a total incapacidade de justificar e compreender a sua presente situação, Miguel Guilherme vai inventar tudo para tentar salvar o seu casamento e para provar uma verdade que ele próprio não sabe qual é.

Com interpretação de Miguel Guilherme, Jorge Mourato, Sandra Faleiro e Susana Blazer esta peça produzida por Força de Produção conta com tradução de Ana Sampaio, cenografia de F. Ribeiro e música de Filipe Melo.

Local: Teatro Villaret, em Lisboa

Horário: a partir de 23 de março, de quinta a sábado, às 21h30 e domingo, às 16h30

Preço: €16