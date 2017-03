música

Com mais de 50 anos de carreira, Carlos do Carmo prepara-se para fazer ecoar o fado no próximo dia 25 de março, no Grande Auditório da Culturgest. Considerado um dos maiores embaixadores do Fado, Carlos do Carmo apresenta-se em palco ao lado de José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola) e Marino de Freitas (baixo).

Este concerto vem na sequência de um encontro casual entre o fadista e Miguel Lobo Antunes, administrador da Culturgest, numa casa de fados.

«À despedida, quase de raspão, disse-me que gostava de vir à Culturgest enquanto eu cá estivesse. Fiquei sem pinta de sangue e de boca aberta. Foi ele que me disse o que eu deveria ter feito», recorda Miguel Lobo Antunes.

«Em três dias, ficou tudo acordado. O formato é o que eu mais gosto e o que julgo mais adequado a esta sala. O Carlos do Carmo, com os seus acompanhantes habituais, vem cantar fado tradicional. Tão simples e tão novo. Tão emocionante, tão bom, vai ser. A sorte que eu tenho. Um dia que nunca mais esquecerei. Que nunca mais esquecerão», remata.

Se não garantiu bilhete, vai perder a oportunidade de assistir a uma noite única, porque o concerto já esgotou.

Local: Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa

Horário: 25 de março, às 21h30