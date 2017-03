Mundial2018

Pizzi, titular indiscutível no Benfica, afirmou hoje que está a "trabalhar muito" por um lugar na seleção portuguesa de futebol e assumiu o desejo de realizar o seu primeiro jogo oficial no Estádio da Luz, frente à Hungria.

O médio 'encarnado' tem quatro internacionalizações por Portugal, mas foi sempre utilizado em jogos particulares, algo que o jogador de 27 anos espera alterar no sábado, em jogo da quinta jornada do grupo B da qualificação para o Mundial2018.

"A seleção está recheada de ótimos jogadores em todos os setores, não só a meio campo. Quero afirmar-me na seleção como me afirmei no Benfica, mas o mais importante é estar cá e ajudar em tudo o que for possível. Todos os jogadores têm o objetivo de ajudar o nosso país e eu sou mais um deles", afirmou Pizzi.