Londres/Atentado

O presidente da Câmara de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, convocou para as 18:00 de hoje uma vigília na praça de Trafalgar em solidariedade com as vítimas do atentando de quarta-feira no Parlamento.

O autarca pediu aos cidadãos que acudam a esse local emblemático da capital britânica para recordar, com velas, aqueles que perderam a vida no ataque.

"Londres é a melhor cidade do mundo. Nunca nos deixaremos intimidar pelo terrorismo. Permaneceremos unidos frente a quem nos quer magoar e destruir a nossa forma de vida. Sempre o fizemos e sempre o faremos", afirmou.