Mundial2018

O selecionador português, Fernando Santos, voltou hoje a contar com todos os 25 jogadores convocados, a dois dias de defrontar a Hungria, em encontro de qualificação para o Mundial2018 de futebol.

Depois de ter trabalhado durante os primeiros dois dias na Cidade do Futebol, em Oeiras, Portugal treinou esta manhã no Estádio da Luz, palco da partida da quinta jornada do Grupo B, e Fernando Santos esteve à disposição todos os jogadores, incluindo Pepe.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o central do Real Madrid voltou a não apresentar qualquer limitação física e deverá mesmo ser utilizado frente aos húngaros.