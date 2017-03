Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que será lançada uma unidade de missão destinada a incentivar a localização de empresas em Portugal que pretendam continuar sem condicionalismos no espaço europeu após a saída do Reino Unido da União Europeia.

António Costa falava na sessão de abertura da Convenção Nacional dos Serviços, conferência que se prolonga até sexta-feira, na Fundação do Oriente, em Lisboa, após uma breve intervenção do presidente da Confederação do Comércio Português, João Vieira Lopes.

Na parte final do seu discurso, António Costa citou o antigo primeiro-ministro e atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para dizer que um político deve fazer essencialmente duas coisas: Evitar criar problemas e transformar os problemas em oportunidades.