Recital "Johannes Brahms

O ciclo "Serões Musicais no Palácio da Pena", em Sintra, nos arredores de Lisboa, encerra no próximo sábado com um recital de 'lied' do barítono alemão Christian Hilz, acompanhado pela pianista russa Tatiana Korsunskaya.

Este recital foi um dos destaques do diretor artístico do ciclo, o maestro e violetista Massimo Mazzeo, que, em entrevista à agência Lusa, realçou as qualidades dos intérpretes e o facto de abordar "o género mais íntimo e evocativo do romantismo".

O recital, no salão nobre do palácio da Pena, antiga residência de veraneio da família real, intitula-se "Johannes Brahms: 'A bela Magelone'" e, além de Christian Hilz, "um reconhecido especialista em 'lied' [canções com acompanhamento de piano]", e Tatiana Korsunskaya, conta com a atriz Lígia Roque.