Londres/Atentados

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse hoje que o autor do ataque de quarta-feira ao parlamento era de nacionalidade britânica e já tinha sido investigado pelos serviços secretos por ligações à violência extrema.

Perante a Câmara dos Comuns, Theresa May assegurou por outro lado que as autoridades acreditam que ele agiu sozinho e não veem razões para recear outros ataques iminentes.

Sobre o atacante, a primeira-ministra não revelou o nome, mas disse que depois de ser investigado foi considerado uma figura sem relevância.