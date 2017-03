Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que Portugal está a pagar "uma fatura pesada" por ter adiado a resolução dos problemas do setor financeiro e considerou que ultrapassar esta questão é essencial para o financiamento da economia.

António Costa assumiu esta posição na sessão de abertura da Convenção Nacional dos Serviços, na Fundação do Oriente, em Lisboa, após uma intervenção do presidente da Confederação do Comércio e Serviços, João Vieira Lopes, em que falou sobre a falta de capitais sentidos pela generalidade das empresas portuguesas.

Tal como em outras recentes intervenções, também desta vez o primeiro-ministro voltou a criticar indiretamente o anterior executivo de Pedro Passos Coelho por, ao contrário de Espanha, ter adiado para depois da 'saída limpa da troika', de maio de 2014, a resolução das questões do setor da banca.