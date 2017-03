Actualidade

A chuva, a neve e o frio vão continuar a marcar o estado do tempo em Portugal continental na sexta-feira e durante o fim de semana, disse à agência Lusa a meteorologista Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para os próximos dias ainda está prevista a continuação da ocorrência de aguaceiros, que poderão ser de granizo e acompanhados por trovoada.

"Vamos continuar com alguma instabilidade associada, aguaceiros, trovoadas, granizo e queda de neve entre os 400/600 metros, subindo depois para os 1.000 metros. No sábado vai ser um pouco mais elevado 1200/1400 metros", disse.