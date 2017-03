Actualidade

Dois documentários sobre os Oasis e os Sleaford Mods, e um filme feito por Stuart Staples, vocalista dos Tindersticks, vão ser exibidos em maio, no festival de cinema IndieLisboa, que contará com mais uma sala, o Teatro Capitólio.

A organização revelou hoje os primeiros filmes da secção "IndieMusic": "Supersonic", de Mat Whitecross, documentário biográfico sobre a carreira do grupo britânico Oasis, e "Bunch of Kunst", de Christine Franz, sobre a dupla inglesa Sleaford Mods, que atua em junho no festival Nos Primavera Sound.

O IndieLisboa, Festival Internacional de Cinema Independente de Lisboa decorrerá de 03 a 14 de maio e a programação completa será anunciada em conferência de imprensa a 04 de abril.